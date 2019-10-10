2019-10-10T04:56:47+03:00
Общество

Вандалы уничтожили маркировку для слабовидящих в центре Красноярска

Со здания Дома быта сорвали желтые контрастные круги, а подложку изрезали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вандалы уничтожили маркировку для слабовидящих в центре Красноярска Фото: паблик администрации КрасноярскаВандалы уничтожили маркировку для слабовидящих в центре Красноярска Фото: паблик администрации Красноярска
Изменить размер текста:

Минувшей ночью группа вандалов расправилась со специальной контрастной маркировкой для слабовидящих людей в центре Красноярска, сообщает 7 канал- Красноярск. Речь о желтых кругах на дверях и витринах Дома быта, - их хорошо видно в любую погоду. И нанесены они были по всему городу в рамках программы «Доступная среда». Сейчас яркая часть сорвана, а подложка изрезана ножом. Более того, не понравилась им и кнопка вызова сотрудников. Ее также попытались уничтожить, но сотрудники уже восстановили ее.

Как рассказали в администрации Красноярска, с точки зрения материальных затрат на восстановление, происшествие, конечно, незначительное. Однако этот факт ярко демонстрирует неуважение к обществу и городу и даже жестокость по отношению к людям с ограничениями в здоровье. Поиском нападавших уже занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голый и несмешной: задержан мужчина, раздевшийся в центре Красноярска
В аэропорту Красноярска установили белоснежный рояль в зоне прилета
В Красноярске поликлиника фальсифицировала итоги диспансеризации
Вице-спикера горсовета Красноярска собираются лишить полномочий
В Красноярске обманутым дольщикам обещают с декабря выплачивать компенсации
В Красноярском крае спасли сразу две двойни с экстремально низкой массой тела
Андрей Костин договорился с руководством Казахстана о развитии бизнеса группы ВТБ в Республике
«Надежда» войдёт в состав Группы «АльфаСтрахование»
Житель Красноярска выбросил собаку с 9 этажа после ссоры с женой
В Красноярске на Николаевском проспекте садят деревья. На это раз настоящие!
Жители деревни в Красноярском крае сами собрали деньги на освещение
Клиента выгнали из пиццерии известной сети за то, что он не сделал заказ в ожидании друга
Коммунальная авария в Красноярске: дома на 21 улице остались без холодной воды
В Красноярском крае футбольными воротами придавило подростка
Красноярская команда второй год подряд вышла в финал высшей лиги КВН
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
«Росгосстрах» выплатил пострадавшим от паводка в Канске 4 млн рублей
Без метанола. Красноярцам напомнили, как выбрать безопасную «незамерзайку»
В Красноярский край привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы
В Красноярске начался прием заявок на ремонт дворов в 2020 году