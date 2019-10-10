Вандалы уничтожили маркировку для слабовидящих в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 04:56 2019-10-10T04:56:47+03:00

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Минувшей ночью группа вандалов расправилась со специальной контрастной маркировкой для слабовидящих людей в центре Красноярска, сообщает 7 канал- Красноярск. Речь о желтых кругах на дверях и витринах Дома быта, - их хорошо видно в любую погоду. И нанесены они были по всему городу в рамках программы «Доступная среда». Сейчас яркая часть сорвана, а подложка изрезана ножом. Более того, не понравилась им и кнопка вызова сотрудников. Ее также попытались уничтожить, но сотрудники уже восстановили ее.

Как рассказали в администрации Красноярска, с точки зрения материальных затрат на восстановление, происшествие, конечно, незначительное. Однако этот факт ярко демонстрирует неуважение к обществу и городу и даже жестокость по отношению к людям с ограничениями в здоровье. Поиском нападавших уже занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU