Вице-спикера горсовета Красноярска собираются лишить полномочий

СЕГОДНЯ 04:28 2019-10-10T04:28:52+03:00

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Вице-спикера горсовета Красноярска Андрея Козикова хотят лишить полномочий на внеочередной сессии, которая намечена на четверг, 10 октября. С инициативой досрочного лишения полномочий Козикова выступают представители КПРФ и ЛДПР. Сам вице-спикер является представителем фракции «Единой России». Однако, похоже, дело не в идейных противоречиях и партийной принадлежности.

По некоторым данным, связано это может быть с бизнесом вице-спикера, сообщает ТВК Известно, что ранее Андрей Козиков владел известной сетью «Чистые луга», однако уже вышел из состава учредителей. Добавим, что это не официальная версия.

Напомним, что Андрей Козиков был впервые избран депутатом в 2013 году. Минувшей осенью он вновь успешно прошел выборы в горсовет, в октябре избран вице-спикером. За него голосовали 24 депутата из 34.

ИСТОЧНИК KP.RU