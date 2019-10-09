2019-10-09T13:20:17+03:00
Общество

Жители деревни в Красноярском крае сами собрали деньги на освещение

Им надоело жить в кромешной тьме
Татьяна РЯБИНИНА
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В Красноярске подсветку мостов делают спонсоры, в крае люди сами собирают деньги на освещение.В Красноярске подсветку мостов делают спонсоры, в крае люди сами собирают деньги на освещение.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Лапшихинского сельсовета Ачинского района сами собрали деньги на освещение. Об этом сообщает ИА "Запад24".

Глава сельсовета Оксана Шмырь не раз обращалась в районную администрацию с просьбой сделать освещение в посёлке Тимонино, цена вопроса - чуть более 197 тысяч рублей.

На улицы поселка забредают медведи, жители шутят, что кромешная тьма в поселке точно такая же, как в тайге, вот косолапый и перепутал.

Проблему решили без участия районной власти, сами собрали деньги на освещение и уже закупили кабель и всё необходимое оборудование.

Однако есть еще две острые проблемы: протекающая крыша на здании администрации и сгнившие полы в местном ФАПе. Ремонт крыши обойдется в 364 тысячи рублей, подсчитали в сельсовете. Денег не дают ни то, ни на другое.

Неужели снова придется сбрасываться, кто сколько может, недоумевают люди?

ИСТОЧНИК KP.RU

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