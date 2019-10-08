2019-10-08T14:10:46+03:00
Происшествия

Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка

Парня ищут шестой день, возбуждено уголовное дело [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка. Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва.Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка. Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва.
Изменить размер текста:

К поискам пропавшего в Туве 17-летнего Эчиса Токаш-оола подключились военные. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. Напомним, парня ищут шестой день подряд, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- 2 октября 2019 года около 15 часов несовершеннолетний пешком направился в сторону села Тоора-Хем Тоджинского района от паромной переправы через реку Пий-Хем, - сообщили в СК.

С тех пор сведений о нем нет. На место выехали следователи, полицейские, спасатели, волонтеры. А теперь вот и военные.

- К поиску потерявшегося в тайге подростка приступили военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии, - уточняют в ЦВО.

Следователи опрашивают родных и друзей парня, остальные прочесывают тайгу, осматривают каждый метр.

КОНКРЕТНО

Приметы Эчиса Токаш-оола: рост около 174 см, худощавого телосложения.

Был одет: в черную куртку без капюшона, серую толстовку с капюшоном, спортивные брюки серого цвета, по бокам три черные полоски, обувь спортивная серого цвета.

При себе имел: спортивную сумку на одной ручке и мобильный телефон «Nokia».

Если вы знаете, где находится подросток, срочно сообщите: 8-394-50 -2-11, 8999-308-50-40 (полиция), 8-394-22-9-35-97 (телефон доверия МВД Тувы). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым директором ФСИН России назначен экс-глава красноярского УФСБ
Замдиректора красноярской школы попала под уголовное дело за взятку
Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября
Когда красноярцы меняют резину на своих автомобилях
Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа
У вице-мэра Красноярска Владислава Логинова проводит обыски ФСБ
Герда, Льдинка или Умка? Красноярцам предложили выбрать имя для спасенной в Норильске медведицы
Новый центр общественного здоровья открыли в Красноярске
Второй мост через Качу построят в Красноярске
Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске
В Красноярске вооруженный ножом нелегал надругался над девушкой в лифте
Умные счетчики для повышения качества электроснабжения массово внедряют в Красноярском крае
ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций
Подруга взяла деньги в долг и не отдает. Помогли приставы
Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам