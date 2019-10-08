СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-08T14:10:46+03:00

Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка. Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва.

Парня ищут шестой день, возбуждено уголовное дело [фото]

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К поискам пропавшего в Туве 17-летнего Эчиса Токаш-оола подключились военные. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. Напомним, парня ищут шестой день подряд, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- 2 октября 2019 года около 15 часов несовершеннолетний пешком направился в сторону села Тоора-Хем Тоджинского района от паромной переправы через реку Пий-Хем, - сообщили в СК.

С тех пор сведений о нем нет. На место выехали следователи, полицейские, спасатели, волонтеры. А теперь вот и военные.

- К поиску потерявшегося в тайге подростка приступили военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии, - уточняют в ЦВО.

Следователи опрашивают родных и друзей парня, остальные прочесывают тайгу, осматривают каждый метр.

КОНКРЕТНО

Приметы Эчиса Токаш-оола: рост около 174 см, худощавого телосложения.

Был одет: в черную куртку без капюшона, серую толстовку с капюшоном, спортивные брюки серого цвета, по бокам три черные полоски, обувь спортивная серого цвета.

При себе имел: спортивную сумку на одной ручке и мобильный телефон «Nokia».

Если вы знаете, где находится подросток, срочно сообщите: 8-394-50 -2-11, 8999-308-50-40 (полиция), 8-394-22-9-35-97 (телефон доверия МВД Тувы). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU