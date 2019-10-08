Подруга взяла деньги в долг и не отдает. Помогли приставы

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-08T07:52:52+03:00

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Жительница Каратузского района Красноярского края столкнулась с проблемой: подруга взяла деньги в долг, а отдавать не спешила. Вернуть сумму помогли судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Теперь подробности. Женщина заняла приятельнице 28 тысяч рублей, да не просто так. А с условием: если задержится с возвратом, заплатит неустойку. Ударили по рукам, подписали договор.

Но в оговоренный срок подруга деньги не вернула. Месяц, другой, третий, будто и вовсе забыла о долге. Тогда приятельница была вынуждена обратиться в суд. А там решили: должница обязана отдать уже 112 тысяч (с учетом неустойки).

Документы отнесла в отдел судебных приставов. Представитель службы навестил должницу, дал ей положенное время – расплатиться. Но поскольку та и не собиралась возвращать деньги, вынес постановление о взыскании еще и исполнительского сбора, это 7% от суммы.

Дальше – проще. Бумагу отправили на предприятие, где работает должница. И бухгалтерия начала удерживать определенный процент от ее зарплаты – в счет задолженности. Сейчас вся сумма возвращена полностью плюс взыскан исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU