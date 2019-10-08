Успели! Заживо погребенного под землей мужчину спасли в Туве
Этот случай мог бы закончиться трагически, если бы не спасатели: в Туве выручили заживо погребенного под землей рабочего. Как все было, рассказали в паблике МЧС в соцсети.
Все произошло буквально на днях. На пульт оперативного дежурного Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России поступил сигнал: мужчину завалило землей, требуется помощь.
На место тут же направили дежурную смену – трех человек и спецмашину. К моменту прибытия спасателей человек находился под завалом. Позже выяснилось: он копал траншею для трубопровода и не поставил опалубку. В итоге оказался погребен заживо под осыпавшимся грунтом.
На то, чтобы вызволить человека из-под завала, ушел час. Фото: паблик МЧС Тувы.
Благо спасатели успели вовремя. Извлечь пострадавшего из «ловушки» смогли за час. Говорят, с мужчиной все нормально. Его осмотрели врачи «скорой» - помощь не понадобилась. Обошлось!
ИСТОЧНИК KP.RU