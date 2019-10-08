2019-10-08T04:14:19+03:00
Происшествия

Успели! Заживо погребенного под землей мужчину спасли в Туве

Его удалось вызволить за час [фото]
Ася ЖУКОВА
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Заживо погребенного под землей мужчину спасли в Туве. Фото: паблик МЧС Тувы.Заживо погребенного под землей мужчину спасли в Туве. Фото: паблик МЧС Тувы.
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Этот случай мог бы закончиться трагически, если бы не спасатели: в Туве выручили заживо погребенного под землей рабочего. Как все было, рассказали в паблике МЧС в соцсети.

Все произошло буквально на днях. На пульт оперативного дежурного Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России поступил сигнал: мужчину завалило землей, требуется помощь.

На место тут же направили дежурную смену – трех человек и спецмашину. К моменту прибытия спасателей человек находился под завалом. Позже выяснилось: он копал траншею для трубопровода и не поставил опалубку. В итоге оказался погребен заживо под осыпавшимся грунтом.

На то, чтобы вызволить человека из-под завала, ушел час. Фото: паблик МЧС Тувы.

На то, чтобы вызволить человека из-под завала, ушел час. Фото: паблик МЧС Тувы.

Благо спасатели успели вовремя. Извлечь пострадавшего из «ловушки» смогли за час. Говорят, с мужчиной все нормально. Его осмотрели врачи «скорой» - помощь не понадобилась. Обошлось!

ИСТОЧНИК KP.RU

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