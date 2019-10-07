В Красноярском крае на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-07T14:23:30+03:00

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В Лесосибирске на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота. По этому факту следователи проводят проверку. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

ЧП произошло в минувшую субботу, 5 октября в поселке Стрелка. Школьник был на дискотеке, затем вышел из здания местного Дома культуры и направился на футбольное поле – оно находится рядом. Там он стал виснуть и качаться на футбольных воротах. По непонятным пока причинам, они не были закреплены, в результате упали на ребенка.

Бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу Лесосибирска, где ему поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма. На следующий день его отправили в больницу Красноярска на операцию.

- В настоящее время следователем устанавливается ответственный за содержание спортивной площадки, опрашиваются родители потерпевшего, истребуется медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU