2019-10-07T14:23:30+03:00
Происшествия

В Красноярском крае на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота

Пострадавшего прооперировали в краевой больнице
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае на 12-летнего ребенка упали футбольные воротаВ Красноярском крае на 12-летнего ребенка упали футбольные воротаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Лесосибирске на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота. По этому факту следователи проводят проверку. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

ЧП произошло в минувшую субботу, 5 октября в поселке Стрелка. Школьник был на дискотеке, затем вышел из здания местного Дома культуры и направился на футбольное поле – оно находится рядом. Там он стал виснуть и качаться на футбольных воротах. По непонятным пока причинам, они не были закреплены, в результате упали на ребенка.

Бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу Лесосибирска, где ему поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма. На следующий день его отправили в больницу Красноярска на операцию.

- В настоящее время следователем устанавливается ответственный за содержание спортивной площадки, опрашиваются родители потерпевшего, истребуется медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ачинске 11-летний школьник стал бригадиром дворников
Антимонопольщики проверят, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в Красноярск
В Красноярске на территории заповедника «Столбы» произошло ДТП
«Русский Уголь» на 8% увеличил добычу каменного угля в Красноярском крае и на 9% - в Хакасии
В Красноярске инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителя
В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский»
Лучший преподаватель ОБЖ Красноярского края работает в Иланском
В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России
В Красноярском крае на рыбака завели уголовное дело за подделку документа
В Красноярске два медведя подрались на автобусной остановке
В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха
В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницы
В Красноярске на правобережье из-за аварии экстренно отключили холодную воду
В Красноярске из БСМП ушел пациент и пропал