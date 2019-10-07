СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-07T09:43:11+03:00

В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске авиакомпанию «АэроГео» и ее руководителя оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне этого года была проведена проверка соблюдения на авиапредприятии трудового законодательства.

Выяснилось, что экипажи воздушных судов, которые работали на лесоавиационных работах на территории края, меньше положенного отдыхали в перерывах между полетными сменами. Так, продолжительность перерыва вместо предусмотренных законом 1 часа 30 минут в среднем составляла от 40 минут до 1 часа 20 минут.

- В этой связи Красноярским транспортным прокурором генеральному директору ООО «АэроГео» внесено представление, которое рассмотрено с принятием мер к недопущению аналогичных фактов, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Штрафы, которые должны заплатить генеральный директор и авиакомпания, в общей сумме составили 31 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU