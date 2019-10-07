2019-10-07T08:44:06+03:00
Происшествия

В Красноярске из БСМП ушел пациент и пропал

Его ищут полиция и волонтеры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из БСМП ушел пациент и пропалВ Красноярске из БСМП ушел пациент и пропал
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В Красноярске из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) ушел пациент и пропал. Информацию вместе с ориентировкой по социальным сетям распространяют волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» в надежде, что кто-нибудь видел его и поможет отыскать.

Молодого человека зовут Дмитрий Гаряминский, ему 22 года. Живет в Красноярске в переулке Медицинском, 18 (это общежитие). 4 октября в 11:50 его привезли в БСМП на «Скорой» на обследование. После он вышел из здания больницы и исчез в неизвестном направлении.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темно-карие. Из особых примет татуировки на руках и груди, шрам на голове около 5 см, родинки на подбородке и возле носа.

Был одет в синюю толстовку с белой надписью на спине, черные спортивные штаны, на ногах красные кроссовки, на голове черно-красная бейсболка с красным рисунком спереди.

Всех, кто знает местонахождение пропавшего, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 266-74-23 – дежурная часть отдела полиции №11

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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