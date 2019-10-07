2019-10-07T04:33:59+03:00
Происшествия

В Красноярском крае начинающего наркосбытчика посадили на 13,5 лет

У гражданина нашли более 3 грамм запрещенного вещества
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае наркосбытчика посадили на 13,5 летВ Красноярском крае наркосбытчика посадили на 13,5 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске наркосбытчика посадили на 13 лет 6 месяцев. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 42-летний местный житель признан виновным в совершении четырех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Государственное обвинение поддержала Ачинская транспортная прокуратура.

Было установлено, что нигде не работающий и ранее судимый житель Ачинска, добавим – наркозависимый, занимался распространением запрещенного вещества на территории города. Иначе говоря, он делал тайники-закладки. Взяли его с поличным в январе этого года. При досмотре жилища обнаружили синтетический наркотик массой 3,517 граммов. Мужчина признался, что занимается незаконным бизнесом пару месяцев, с декабря 2018 по январь 2019 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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