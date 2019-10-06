2019-10-06T10:13:16+03:00
Происшествия

СМИ: в Красноярске за взятку задержана чиновница департамента муниципального имущества

Она уверяет, что деньги брала не для себя
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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За взятку задержана чиновница департамента муниципального имущества Фото: администрация КрасноярскаЗа взятку задержана чиновница департамента муниципального имущества Фото: администрация Красноярска
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Утром в воскресенье, 6 октября, при получении взятки задержали с поличным чиновницу департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирину Тюрину. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили журналист Виталий Поляков, а также ряд красноярских СМИ.

Подробностей задержания пока не сообщается, какова сумма взятки - также неизвестно. Известно, что Ирина Тюрина занимает пост заместителя руководителя департамента имущественных и земельных отношений. В ведении Тюриной находится управление имуществом казны. В данный момент чиновница дает признательные показания. По неподтвержденной информации, она уже заявила, что взятка якобы предназначалась не ей, а кому-то из вышестоящих руководителей. Кому - пока интрига. Отдельно подчеркнем, что официальной информации о задержании Тюриной пока не поступало. «Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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