2019-10-06T08:21:56+03:00
Общество

Мать и отец бросили грудничка на парковке у спорт-отеля в Дивногорске

Он гулял на корпоративе, она ушла по делам, а ребенок, в итоге, оказался в больнице [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мать и отец оставили грудничка на парковке у спорт-отеля в ДивногорскеМать и отец оставили грудничка на парковке у спорт-отеля в ДивногорскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Мать и отец оставили грудного ребенка на парковке у спорт-отеля «Кристалл» в Дивногорске. 3-месячный малыш находился в автолюльке один больше часа. Было уже 18.30, когда на него обратили внимание и, в итоге, доставили в больницу. Произошло все еще в начале сентября, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Выяснилось, что мама мальчика, 36-летняя Наталья М., отвезла его к отцу. Дмитрий Ж. (ему 32) работает на одном из местных заводов сборщиком, а в тот день вместе с коллегами отдыхал на корпоративе в спорт-отеле. В семье еще двое старших детей от первого брака Натальи. Как рассказала полицейским женщина, обычно по вечерам она подрабатывает на маникюре, а с малышом седит отец. Но тут - не срослось. Женщина привезла сына на такси. Еще в машине позвонила мужу, чтобы выходил встречать. Когда приехали, взяла автолюльку, в которой находился ее сын, в это время увидела, что муж спускается к ней по грунтовой дороге примерно на расстоянии 30 метров от нее. И разговаривает с ней же по телефону. Женщина спросила, видит ли он ее, он подтвердил, что видит, тогда она подняла автолюльку с ребёнком над собой, в телдефонном режиме спросив, видит ли он ребенка, он ответил, что видит. Не дожидаясь, пока отец подойдет, она поставила люльку с ребенком к будке и уехала на такси. А он... так и не дошел до малыша. Позже, правда, звонил ей, спрашивал: «Куда ты поехала? Зачем ты мне его оставила?»

О том, что ребенок в больнице, отец мальчика узнал от знакомых. Полиции объяснить ничего не смог, так как был пьян. При этом соседио семье отзываются хорошо. Дети всегда опрятные, одеты по сезону, у самого маленького есть все необходимое. На учете семья никогда не состояла. Решается вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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