2019-10-05T16:09:56+03:00
Общество

Куда направится красноярский «Поезд здоровья» в октябре

Расписание работы на станциях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Куда направится красноярский «Поезд здоровья» в октябре. Фото: пресс-служба КрасЖДКуда направится красноярский «Поезд здоровья» в октябре. Фото: пресс-служба КрасЖД
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Куда направится красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в октябре, рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги. На этот раз Поезд здоровья работает на станциях юга края, а также в Кемеровской области и Хакасии.

- С 8 по 10 октября специалисты будут вести прием пациентов на станции Междуреченск.

- С 11 октября – на станции Теба.

- С 12 по 18 октября – в Аскизском районе Хакасии (Балыксу – 12, Бискамжа – 13, Биркчула – 14 и 15 октября, Аскиз – 16 и 18 октября).

Далее медицинская бригада передвижной поликлиники продолжит работу в Красноярском крае, где посетит станцию Мана (19 – 20 октября) и Кравченко (21 октября).

Медицинская помощь предоставляется бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, а для ребенка – свидетельство о рождении, полис ОМС, выписки из амбулаторной карты, а также результаты ранее пройденных обследований (при наличии).

Все желающие смогут пройти обследование на высокотехнологичном медицинском оборудовании и получить консультации терапевта, педиатра, невролога, отоларинголога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога и других узких специалистов.

Регистрация пациентов осуществляется с 7:30 до 17:00. Прием специалистов – с 8:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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