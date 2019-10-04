Мост «777» перекроют в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-04T15:04:46+03:00

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В Красноярске перекроют мост «777». Об этом предупредили горожан в пресс-службе администрации.

Мост и подъезды к нему собираются закрыть 12 октября с 9.00 до 11.00. Ограничение движения транспорта вводят из-за проведения военно-исторической реконструкции вывода войск из Афганистана по «Мосту Дружбы». Это мероприятие посвящено Дню памяти о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Чтобы обеспечить безопасность, перекроют такие участки:

- по проезду от транспортной развязки в районе здания № 7А на улице Одесской до моста через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»); - по мосту через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»); - по проезду от проспекта Металлургов до моста через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»).

Водителям советуют выбирать другие – альтернативные - маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU