Мост «777» перекроют в Красноярске
В Красноярске перекроют мост «777». Об этом предупредили горожан в пресс-службе администрации.
Мост и подъезды к нему собираются закрыть 12 октября с 9.00 до 11.00. Ограничение движения транспорта вводят из-за проведения военно-исторической реконструкции вывода войск из Афганистана по «Мосту Дружбы». Это мероприятие посвящено Дню памяти о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Чтобы обеспечить безопасность, перекроют такие участки:
- по проезду от транспортной развязки в районе здания № 7А на улице Одесской до моста через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»); - по мосту через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»); - по проезду от проспекта Металлургов до моста через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»).
Водителям советуют выбирать другие – альтернативные - маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU