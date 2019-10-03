Красноярцы пожаловались на Вантовый мост, который всю ночь исполнял гимн
Красноярцам, которые живут рядом с вантовым мостом, этой ночью было не до сна. Причина – громкая музыка, которая разносилась над Енисеем с динамиков, установленных на переправе. Горела подсветка в виде триколора, а в дополнение к ней играл гимн России, периодически сменяя другие композиции. И так – до самого утра.
Красноярцы пожаловались на Вантовый мост, который всю ночь исполнял гимн.
Охранники БКЗ, дежурившие там ночью, рассказали, что к ним приходили несколько полусонных жильцов девятиэтажки (Мира, 3) и просили как-нибудь отключить звук. Но помочь им в этом не смогли, поскольку управление автоматической светомузыкальной системой находится в другой месте.
В мэрии уже извинились перед красноярцами за причиненное неудобство. Пояснили, что произошел сбой автоматики. С подрядчиком, который обслуживает систему, уже связались. Он пообещал исправить проблему.
Видео: Оксана Зайнулина
ИСТОЧНИК KP.RU