2019-10-03T05:16:36+03:00
Общество

Сотрудники красноярского ГУФСИН придумали штурмовую кабину для освобождения заложников

И уже успешно ее опробовали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Сотрудники красноярского ГУФСИН придумали штурмовую кабину для освобождения заложников. Фото: пресс-служба ГУФСИНСотрудники красноярского ГУФСИН придумали штурмовую кабину для освобождения заложников. Фото: пресс-служба ГУФСИН
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела специального назначения «Ермак» ГУФСИН России по Красноярскому краю разработали уникальную штурмовую кабину для освобождения заложников. А изготовили ее в одной из колоний края. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Штурмовая кабина под названием «Вулкан» быстро и легко устанавливается на стандартный вилочный автопогрузчик. С ее помощью полностью экипированные спецназовцы до 9 человек могут за минуту подняться на высоту второго или третьего этажа. Это необходимо на тот случай, когда окна и двери первого этажа заблокированы и пройти через них оперативная группа не сможет.

- Новое оборудование уже прошло тестовые испытания при проведении тактико-специальных занятий в учебном городке ГУФСИН «Бугач». Тестовые испытания показали высокую степень эффективности при использовании данного штурмового оборудования в условиях плохой видимости, в том числе при низких температурах и повышенной влажности, - прокомментировали ноу-хау в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24