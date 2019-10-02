2019-10-02T04:10:16+03:00
Общество

Начат снос ветхих деревьев в детских садах и школах Красноярска

Это делается, чтобы избежать трагедий
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Начат снос ветхих деревьев в детских садах и школах КрасноярскаНачат снос ветхих деревьев в детских садах и школах КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В детсадах и школах Красноярска проводят ревизию ветхих деревьев, рассказали в администрации города. Делается это с целью избежать трагедий, которые за последнее время участились в других регионах. В Краснодаре старый тополь обрушился на двухлетних малышей. Одна девочка погибла. Еще один случай произошел в Кемерове - во дворе школы на ребенка упал аварийный тополь.

В красноярских школах и садиках также немало деревьев, которые высажены более 40 лет назад. Безусловно, среди них есть и аварийные. Как сообщили в мэрии Красноярска, на месте убранных деревьев высадят молодые.

- Ревизия коснется всех школ, детских садов и центров дополнительного образования. Это более 350 учреждений, - сообщает администрация. - Часть дворов уже обследована. В среднем на территории каждого из учреждений замене подлежат порядка пяти-десяти деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кандидатом на пост главы Счетной палаты края стал Дмитрий Воропаев
Бурундук-мазохист победил в фотоконкурсе заповедника в Красноярском крае
В центре Красноярска горе-строители вылили на перекресток целую машину жидкого бетона
Стало известно, кто займет должность председателя Счетной палаты Красноярского края
Получил кулаком за шансон: в электричке Красноярск – Иланская подрались два пассажира
Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычного
Отработали грамотно и точно: красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
В Норильске после конфликта в школе пропал 12-летний мальчик
В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсии
В Красноярске мужчина пытался вынести из супермаркета 32 упаковки женских колготок
В Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтора и что из этого вышло
Губернатор Севастополя назначил на должность руководителя департамента красноярскую красавицу-телеведущую
В Красноярске в Енисее нашли тело женщины, пропавшей весной прошлого года
На здравоохранение в Красноярском крае выделят 238,3 миллиарда рублей
В Красноярске закрылся гипермаркет «Ашан»
«Айседора» приглашает красноярцев на фестиваль современной хореографии
В Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречному
10 северян стали героями Каннского кинофестиваля
В Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сыну
На Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя
В Красноярске следователи проверяют информацию об избиении заключенного в колонии
Красноярскому краю на тушение пожаров выделят дополнительно 922 миллиона рублей
В Красноярске для воспитанниц Мариинской гимназии построят отдельное здание на 525 мест