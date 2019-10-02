Начат снос ветхих деревьев в детских садах и школах Красноярска

СЕГОДНЯ 04:10 2019-10-02T04:10:16+03:00

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В детсадах и школах Красноярска проводят ревизию ветхих деревьев, рассказали в администрации города. Делается это с целью избежать трагедий, которые за последнее время участились в других регионах. В Краснодаре старый тополь обрушился на двухлетних малышей. Одна девочка погибла. Еще один случай произошел в Кемерове - во дворе школы на ребенка упал аварийный тополь.

В красноярских школах и садиках также немало деревьев, которые высажены более 40 лет назад. Безусловно, среди них есть и аварийные. Как сообщили в мэрии Красноярска, на месте убранных деревьев высадят молодые.

- Ревизия коснется всех школ, детских садов и центров дополнительного образования. Это более 350 учреждений, - сообщает администрация. - Часть дворов уже обследована. В среднем на территории каждого из учреждений замене подлежат порядка пяти-десяти деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU