В Норильске после конфликта в школе пропал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-01T13:12:48+03:00

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В Норильске после конфликта, произошедшего в школе, пропал 12-летний мальчик. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции. Там рассказали, что накануне вечером к норильским правоохранителям обратилась женщина. Ее сын не вернулся домой из школы, почему и куда он мог пойти, она не знает.

Тут же был поднят по тревоге личный состав полиции, созданы поисковые группы, куда вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка была передана всем наружным нарядам.

- А сегодня днем поступил звонок от жительницы города, она рассказала, что обнаружила ребенка в подъезде своего дома, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Мальчика уже вернули родителям, здоровью ничто не угрожает.

Сейчас инспекторы ПДН выясняют причину конфликта, опрашивают родителей и педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU