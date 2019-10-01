В Красноярске мужчина пытался вынести из супермаркета 32 упаковки женских колготок

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-01T10:24:36+03:00

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В одном из супермаркетов Красноярска сегодня днем, 1 октября, задержали подозрительного гражданина. Охрана магазина заметила, как покупатель пытается пронести мимо кассы какой-то товар, пряча его под одеждой. Остановили. Поскольку самостоятельно обыскивать не входит в полномочия охраны супермаркета, вызвали сотрудников Росгвардии.

И тут гражданин показал содержимое своего «тайника»: 32 упаковки женских колготок. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Росгвардии, нарушителем оказался 42-летний житель краевого центра. Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Однако остался открытым вопрос: зачем мужчине столько женских колготок? В соцсетях уже строят версии. Может, зима близко (в смысле – для любимой женщины нес). А может, на дачу, говорят, год на лук выдался урожайный. А бывалые сотрудники торговли добавляют, что этот атрибут женской одежды всегда пользуется популярностью у воришек.

ИСТОЧНИК KP.RU