2019-10-01T07:16:53+03:00
Звезды

«Айседора» приглашает красноярцев на фестиваль современной хореографии

Что, где и когда смогут увидеть зрители?
Татьяна РЯБИНИНА
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"Имаго-ловушка" - этот спектакль красноярцы увидят 16 октября."Имаго-ловушка" - этот спектакль красноярцы увидят 16 октября.
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XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора» - это единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока, он пройдет в Красноярске 16-21 октября при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

В рамках фестиваля для профессионалов пройдут лаборатории, лекции по современной хореографии, показ дансфильмов, а для зрителей интересны спектакли.

Итак, что, где и когда можно будет посмотреть?

Спектакли фестиваля

16 октября, 19.00

Открытие фестиваля. Театр «Провинциальные танцы» (Екатеринбург, Россия).

Лауреат премии «Золотая Маска». Спектакль «Имаго-ловушка», хореограф Татьяна Баганова.

17 октября, 19.00

Спектакль «В числах». Хореография Максима Лисовина и Софии Копыловой (Красноярск)

Спектакль «Лилит». Хореография Анны Щеклеиной. Исполняет Полина Глухих.(Киров)

Обсуждение со зрителями после спектаклей.

18 октября, 19.00

Спектакль «Бездна». Хореография и исполнение Рафаэль Тимербаков (Челябинск, Россия) и Елена Коротаева (Екатеринбург, Россия)

Спектакль «Так далеко Восток от Запада». Хореография Абилаш Нингапа (Индия).

Обсуждение со зрителями после спектакля.

21 октября, 19.00

Закрытие фестиваля. Спектакль «Голубая комната».

Танцевальная компания Тиффани Миллс (США). Награждение победителей конкурсной программы.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

Билеты 400-800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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