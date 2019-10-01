2019-10-01T07:23:06+03:00
Происшествия

На Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя

Спуститься вниз самостоятельно уже не смогли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя-преследователяНа Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя-преследователяФото: Мария ЛЕНЦ
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На территории Красноярских столбов три туриста забрались на скалу «Чертов палец», чтобы спастись от медведя. Лесной хищник в прямом смысле слова загнал перепуганных людей на высоту, куда сам, к счастью, забраться не смог. Об этом рассказали специалисты КГКУ «Спасатель».

Произошло это накануне днем, 30 сентября. Туристы заметили, что за ними следит медведь, когда уже возвращались с Центральных столбов. Судя по всему, это было молодое и неопытное животное, наблюдало за людьми скорее из любопытства и вовсе не собиралось на них нападать.

Однако зверь есть зверь и туристы поспешили укрыться от него. Взобрались на «Чертов палец» и набрали телефон экстренной службы. Выручать бедолаг отправились спасатели из выдвижного поста ГПЗ «Столбы» и егеря заповедника. Медведя от пугнули сигнальными ракетами, затем спустили трех туристов на землю и проводили до выхода с территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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