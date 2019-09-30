2019-09-30T15:10:05+03:00
Звезды

В Красноярске на месте колчаковских казарм планируют создать исторический центр

Не исключено, что начать работу могут уже следующем году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске на месте колчаковских казарм планируют создать исторический центрВ Красноярске на месте колчаковских казарм планируют создать исторический центрФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Судьбу колчаковских казарм на Малиновского неоднократно обсуждаали и общественники, и политики. Но время идет, а военный городок ветшает все больше. Между тем в начале прошлого века, когда были построены казармы, военный городок был едва ли не самым современным в городе.

Это, безусловно, исторический ценный объект. Его будущее может измениться уже в следующем году. Власти Красноярского края разрабатывают концепции сохранения объекта. Однако водиночку региону это не по силам. Да и земля под казармами федеральная. Но планы большие. В правительстве заявили, что хотя не только сохранить здания, но и облагородить участок. Замминистра строительства Евгений Ганчуков заявил ТАСС, что один из вариантов - создать культурно-исторический центр.

Идея потребует и крупных вложений, и изменений в генплан Красноярска. Однако приступить к реализации могут уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске дачные автобусы переходят на осеннее расписание
В Красноярске дан старт строительству первого в городе аквапарка
А вам слабо? 7-летняя красноярка стала лучшей в первенстве, подтянувшись 31 раз
В Красноярске поймали на взятке полицейского, пообещавшего за деньги смягчить статью угонщику
В СФУ назвали клеветой опубликованную в некоторых СМИ информацию о сотрудниках вуза, подозреваемых в мошенничестве
Красноярский край назвали регионом с высокой кредитоспособностью
Горит 100 тонн битума. В Красноярске полыхает здание асфальтобетонного завода
Делят шкуру убитой рыси. Житель Красноярска подал иск в 560 000 рублей на знакомого, отказавшегося вернуть деньги за шубу
«Я его 45 лет назад последний раз видела»: подруга Юрия Чайки рассказала, зачем генпрокурор приезжал в Уяр
В середине недели в Красноярск вернется тепло
Летит и тает. В Красноярске выпал первый снег
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
Кишечной палочки не хотите? Эксперты забраковали салаты в красноярских супермаркетах
«Зачем лежачего бить?» В Канске сотрудники ДПС жестко «скрутили» группу молодых людей
В Красноярске до следующего сезона закрыли фонтаны
Тигриный аппетит. Мясной торт вручили Бартеку на День амурского тигра в «Роевом ручье»