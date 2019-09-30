В Красноярске на месте колчаковских казарм планируют создать исторический центр

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-30T15:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Судьбу колчаковских казарм на Малиновского неоднократно обсуждаали и общественники, и политики. Но время идет, а военный городок ветшает все больше. Между тем в начале прошлого века, когда были построены казармы, военный городок был едва ли не самым современным в городе.

Это, безусловно, исторический ценный объект. Его будущее может измениться уже в следующем году. Власти Красноярского края разрабатывают концепции сохранения объекта. Однако водиночку региону это не по силам. Да и земля под казармами федеральная. Но планы большие. В правительстве заявили, что хотя не только сохранить здания, но и облагородить участок. Замминистра строительства Евгений Ганчуков заявил ТАСС, что один из вариантов - создать культурно-исторический центр.

Идея потребует и крупных вложений, и изменений в генплан Красноярска. Однако приступить к реализации могут уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU