В Красноярске поймали на взятке полицейского, пообещавшего за деньги смягчить статью угонщику
СК возбудил уголовное дело на полицейского, который попался на взятке. Все случилось буквально несколько дней назад в отделе полиции №9. Полиции сообщили, что в Солнечном угнан автомобиль, спустя пару дней машину и угонщика нашли и доставили в участок. Там мужчина появснил полицейскому, что угонять машину не собирался, а якобы хотел просто завести.
- В это время у полицейского возник умысел на получение взятки и он пояснил подозреваемому, что его действия подпадают под статью 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ, однако, за денежное вознаграждение он готов переквалифицировать ее на менее тяжкую статью 158 (кража) УК РФ, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.- 26 сентября оперуполномоченный лично получил от подозреваемого взятку в виде денег в сумме 28 тысяч рублей.
В тот же миг его задержала служба собственной безопасности МВД, которая позднее передала материалы в Следком. Полицейский полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU