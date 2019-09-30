2019-09-30T12:05:10+03:00
Происшествия

В Красноярске поймали на взятке полицейского, пообещавшего за деньги смягчить статью угонщику

Свои услуги мужчина оценил в 28 000 рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске поймали на взятке полицейского, пообещавшего за деньги смягчить статью угонщикуВ Красноярске поймали на взятке полицейского, пообещавшего за деньги смягчить статью угонщикуФото: Мария ЛЕНЦ
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СК возбудил уголовное дело на полицейского, который попался на взятке. Все случилось буквально несколько дней назад в отделе полиции №9. Полиции сообщили, что в Солнечном угнан автомобиль, спустя пару дней машину и угонщика нашли и доставили в участок. Там мужчина появснил полицейскому, что угонять машину не собирался, а якобы хотел просто завести.

- В это время у полицейского возник умысел на получение взятки и он пояснил подозреваемому, что его действия подпадают под статью 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ, однако, за денежное вознаграждение он готов переквалифицировать ее на менее тяжкую статью 158 (кража) УК РФ, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.- 26 сентября оперуполномоченный лично получил от подозреваемого взятку в виде денег в сумме 28 тысяч рублей.

В тот же миг его задержала служба собственной безопасности МВД, которая позднее передала материалы в Следком. Полицейский полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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