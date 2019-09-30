2019-09-30T06:48:16+03:00
Общество

В середине недели в Красноярск вернется тепло

Теплая погода простоит в городе до выходных
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В середине недели в Красноярск вернется теплоВ середине недели в Красноярск вернется теплоФото: Мария ЛЕНЦ
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Метеорологи обещают потепление в Красноярске. Дожди и сырость к середине рабочей недели сменятся сухой и теплой погодой. Конечно, температуры, прямо скажем, - не летние, но по сезону вполне комфортные. Итак, по данным Гидрометцентра России, конец сентября в Красноярске довольно прохладный: днем всего до плюс 8 градусов, ночью только 2 градуса тепла. Начало рабочей недели также будет прохладным: дожди, переменная облачность, а порой и мокрый снег.

Но такие температуры в краевом центре продержатся только до середины недели. Дальше город ожидает небольшое потепление. В четверг, 3 октября, днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. День будет без осадков. В пятницу, 4 октября, потеплеет еще больше - до плюс 13 градусов. Выходные также будут теплыми - днем до плюс 14 градусов. Возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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