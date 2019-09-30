«Зачем лежачего бить?» В Канске сотрудники ДПС жестко «скрутили» группу молодых людей
В Канске сотрудники ДПС скрутили несколько молодых людей, которые не давали им эвакуировать машину. Видео жесткого задержания появилось в паблике «ЧП-Канск» и вызвало неоднозначную оценку пользователей. На кадрах сотрудники ДПС изымают машину. По какой именно причине - непонятно. Парни против и машину не отдают. Не сказать, что сопротивляются, но и не отступают, уверяют, что «доки» впорядке». Эвакуатор, к слову, уже ждет.
В Канске у молодых людей полиция изымает машину.Видео: ЧП-Канск
- Она сейчас поедет на штрафстоянку, - говорит полицейский.
- Она сейчас поедет домой, - упорствует рослый парень.
В итоге, все заканчивается тем, что полицейский применяет газовый баллон, отгоняя от машины парней. К слову, он первым толкает одного из участников конфликта, - возможно, это привентивная мера, поскольку парней больше и настроены они отнюдь не дружелюбно. В итоге, все заканчивается дракой, на которую и отреагировали пользователи соцсетей.
- Пацаны берегов не видят вообще, считаю, сами виноваты, - пишут в соцсетях жители Канска.
Другие на стороне парней:
- Так нельзя. Зачем в лицо баллоном брызгать и лежачего бить? Палку перегнули.
В краевой полиции «КП-Красноярск» пообещали прокомментировать инцидент.
ИСТОЧНИК KP.RU