«Зачем лежачего бить?» В Канске сотрудники ДПС жестко «скрутили» группу молодых людей

СЕГОДНЯ 05:09 2019-09-30T05:13:58+03:00

У парней изымали машину на штрафстоянку, те были против[видео]

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В Канске сотрудники ДПС скрутили несколько молодых людей, которые не давали им эвакуировать машину. Видео жесткого задержания появилось в паблике «ЧП-Канск» и вызвало неоднозначную оценку пользователей. На кадрах сотрудники ДПС изымают машину. По какой именно причине - непонятно. Парни против и машину не отдают. Не сказать, что сопротивляются, но и не отступают, уверяют, что «доки» впорядке». Эвакуатор, к слову, уже ждет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/734869" frameborder="0"></iframe> В Канске у молодых людей полиция изымает машину.Видео: ЧП-Канск

- Она сейчас поедет на штрафстоянку, - говорит полицейский.

- Она сейчас поедет домой, - упорствует рослый парень.

В итоге, все заканчивается тем, что полицейский применяет газовый баллон, отгоняя от машины парней. К слову, он первым толкает одного из участников конфликта, - возможно, это привентивная мера, поскольку парней больше и настроены они отнюдь не дружелюбно. В итоге, все заканчивается дракой, на которую и отреагировали пользователи соцсетей.

- Пацаны берегов не видят вообще, считаю, сами виноваты, - пишут в соцсетях жители Канска.

Другие на стороне парней:

- Так нельзя. Зачем в лицо баллоном брызгать и лежачего бить? Палку перегнули.

В краевой полиции «КП-Красноярск» пообещали прокомментировать инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU