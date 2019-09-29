Красноярские байкеры показали видео закрытия мотосезона
Байкеры Красноярска поделились видео закрытия мотосезона -2019. Ролик опубликовали на странице клуба Frozen Souls в соцсетях, само же мероприятие организовал совет мотоклубов Красноярска (куда входят Wild Siberians, Barghest MC, Iron Angels, РБТА Ночные Гоблины, Кентавр).
Мотосезон в Красноярске завершился в субботу, 28 сентября. Под моросящим дождем колонна примерно из сотни байков прокатила по улицам.
Мотосезон 2019 в Красноярске закрыт. Видео: мотоклуб Frozen Souls MCC.
Все началось возле комплекса «Арена. Платинум». Затем байкеры вырулили на Николаевский мост, потом на Копылова, проехались по центру. И вернулись на правобережье.
Судя по кадрам видео, пробег был эффектным. Мощные машины, брутальные байкеры и их подруги, рев моторов…
Напомним, в нынешнем году мотосезон начался 5 мая. В его открытии принял участие глава Красноярска Сергей Еремин.
ИСТОЧНИК KP.RU