2019-09-28T14:43:16+03:00
Общество

В Красноярске снесли забор вокруг исторической усадьбы на Маркса

Много лет она ждала реставрации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вот так особняк выглядел в 2013 году. Фото: краевой портал истории архитектурыВот так особняк выглядел в 2013 году. Фото: краевой портал истории архитектуры
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В Красноярске снесли забор вокруг исторической усадьбы, которая расположена на улице Карла Маркса, 96 / 1 (рядом с ЦУМом). Двухэтажное здание является объектом культурного наследия. Оно было построено более ста лет назад для мещанина Тропина и являлось одним из лучших зданий дореволюционного Красноярска.

Однако после 2017 года было национализировано и передано государству. Сначала там устроили детский дом, потом детский сад. Однако здание со временем настолько обветшало, что в начале 2000-х годов детей оттуда выселили. Власти города планировали отреставрировать особняк, обнесли его высоким строительным забором. Много лет туда наведывались граждане без определенного места жительства. В конце концов, из опасения, что они могут случайно или нарочно поджечь здание, его обнесли еще и колючей проволокой.

Средства на реставрацию нашлись в 2016 году – в рамках подготовки в Универсиаде. Закончить работы к спортивному событию не успели, но в настоящее время они уже подходят к завершению. Накануне там убрали старый забор. Теперь на особняк в стиле провинциального барокко можно полюбоваться во всей его красе. Осталось благоустроить территорию и установить новое ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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