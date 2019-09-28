В Лесосибирске прокурор заставил заколотить двери и окна детского сада

СЕГОДНЯ 06:22 2019-09-28T06:22:33+03:00

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В Лесосибирске прокурор заставил заколотить двери детского сада. Сразу пометим – старого и заброшенного здания детского сада, которое представляет реальную опасность. Дело в том, что «Василек» - так называлось когда-то дошкольное учреждение – закрылся много лет назад. Все, что можно было вынести из него полезного, уже вынесли. Сейчас это двухэтажное строение без окон и дверей, внутри – свалка. А еще тут собираются граждане без определенного места жительства. Кроме того, сюда любят в поисках острых ощущений наведываться подростки. А ведь здание давно находится в аварийном состоянии.

В марте этого года прокуратура потребовала от местной администрации (поскольку строение является муниципальной собственностью) ограничить доступ на территорию. Но местные власти ничего не сделали, сославшись на отсутствие средств.

- В целях устранения нарушений закона прокуратура направила в Лесосибирский городской суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города ограничить свободный доступ к зданию бывшего детского сада. Суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU