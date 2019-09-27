2019-09-27T06:52:36+03:00
Происшествия

Пьяный житель Красноярска угнал у покупателя проданную машину

Говорит, решил покататься по старой памяти
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пьяный житель Красноярска украл у покупателя проданную машинуПьяный житель Красноярска украл у покупателя проданную машинуФото: Мария ЛЕНЦ
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Пьяный житель Красноярска угнал у покупателя Nissan, который сам же ему и продал, сообщает пресс-служба городской полиции. Свой поступок 30-летний мужчина объяснил просто: решил покататься по старой памяти. Случилось все, когда он заметил, что его бывший Nissan припаркован во дворе дома. Тут и пришла идея: а не проехать ли на нем по своим делам. Казалось бы, как попасть в салон - машина-то заперта. На этот случай у мужчины оказался... второй комплект ключей, который он почему-то не отдал покупателю.

Все бы хорошо, но на дороге в Кировском районе города его тормознул наряд ДПС. Полицейские говорят, что от водителя за версту пахло спиртным. Подтвердили это и результаты медосвидетельствования. Документов при этом у водителя не оказалось, поэтому его доставили в участок. Добавим, что раньше мужчина уже попадал в поле зрения ГИБДД за вождение в пьяном виде и был лишен прав. Теперь в отношение него возбуждено сразу несколько уголовных дел - угон без цели хищения и нарушение ПДД. Прогулка на чужом автомобиле может обернуться для него реальным лишением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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