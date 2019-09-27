2019-09-27T03:56:43+03:00
Общество

Ранее судимого учителя школы поймали пьяным за рулем в Красноярске

Возбуждено уголовное дело [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ранее судимого учителя школы поймали пьяным за рулем в КрасноярскеРанее судимого учителя школы поймали пьяным за рулем в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Поздней ночью 5 сентября в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское» позвонил один из инспекторов ДПС. Экипаж задержал Жигули, которыми управлял нетрезвый водитель. На первый взгляд, не Бог весть какое происшествие. Если бы не одно «но». Задержанный оказался ранее судимым и лишенным прав... учителем. Преподает одной из школ Рыбинского района. Как «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников, произошло все в 00.07 минут в районе Тамбовской, 32/1. Задержанный Сергей Ц.

- Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - рассказал источник. - Между тем он уже был лишен права управление автомобилем сроком на три года. Произошло это в 2016 году. В отношении учителя возбуждено уголовное дело.

По каким делам Срегей Ц. оказался в начале учебного года в Красноярске, - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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