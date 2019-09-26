Покупка краевым отделением Пенсионного фонда здания за 130 миллионов рублей оказалась незаконной

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-26T16:20:22+03:00

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Покупка краевым отделением Пенсионного фонда здания за 130,1 миллиона рублей в Ленинском районе Красноярска признана недействительной. Арбитражный суд расторг сделку по иску прокурора.

Осенью 2018 года руководство ОПФР по Красноярскому краю задумало приобрести помещение для размещения там дополнительного офиса. Некакая компания «Ирида» предложила подходящее здание и выставило цену – 130,1 миллион рублей.

Однако такая стоимость объекта насторожила прокуратуру. Началась проверка, в результате эксперты установили, что рыночная стоимость объекта недвижимости составляет всего 54 миллиона рублей. Таким образом, первоначальная цена контракта бала определена незаконно, а при ее формировании использовалась информация, противоречащая условиям аукционной документации по характеристикам приобретаемого объекта и не являющаяся публичной офертой, сообщает ИА «Запад24».

Руководство ОПФР по краю уличили в нецелевом использовании бюджетных средств. Деньги придется вернуть назад. Правда, у сторон еще есть время, чтобы оспорить принятое арбитражным судом решение.

ИСТОЧНИК KP.RU