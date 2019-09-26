Всех под наблюдение: в красноярских школах устанавливают видеокамеры

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-26T12:33:45+03:00

По ним будут следить за учениками во время уроков

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В красноярских школах устанавливают видеокамеры. По ним будут следить за учениками во время уроков. И не только. Как считают в управлении образования города, наличие камер дисциплинирует и детей, и педагогов, помогает разобраться в спорных ситуациях.

Камеры уже стоят в школах № 143 и 148. Около 40 единиц оборудования установили во время проведения выпускных экзаменов. Потом решили оставить их. О том, что ведется наблюдения, ни для кого не секрет. Однако в отрытом доступе записи просмотреть невозможно – это конфиденциальная информация, доступ к которой имеет только администрация школы и, если понадобится, правоохранительные органы.

Например, случай в 143-й школе: мальчик пожаловался, что его толкнул одноклассник. Однако после просмотра видеозаписи выяснилось, что он сам оступился. Другой ученик сломал диван, в качестве извинения и воспитательной меры папа вместе с сыном отремонтировали сразу три дивана.

- Отметим, за последние два года количество камер видеонаблюдения в красноярских школах увеличилось в три раза, с 1065 до 3040 штук. Системой видеонаблюдения оснащено 99% общеобразовательных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе управления образования.

ИСТОЧНИК KP.RU