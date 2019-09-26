В Красноярске закрывают все фонтаны: сезон окончен

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-26T09:31:17+03:00

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В Красноярске завершается сезон фонтанов. Всего на балансе города 30 водных сооружений, их обслуживают муниципальные бригады. Сейчас они как раз ведут подготовку – до 29 сентября. А утром 30 сентября они отключат оборудование, начнут освобождать чаши от воды, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства.

- В ходе консервации водные сооружения проверят, почистят, где необходимо снимут элементы электрооборудования и установят специальные приспособления, позволяющие фонтанам сохранять эстетичный вид и сохранность зимой, - пояснили специалисты.

Кстати, в этом году фонтаны проработали 144 дня, это стандартный сезон для Красноярска. Следом за муниципальными отключат свои фонтаны и частные организации. Сколько из в городе, сказать сложно, несколько десятков.

По традиции одновременно с муниципальными фонтанами, работу завершают и фонтаны, которые обслуживают частные организации. К слову, фонтаны «КрасКома», которые бьют струями прямо из Енисея возле острова Посадный, отключили после футбольного матча, который прошел накануне на Центральном стадионе.

ИСТОЧНИК KP.RU