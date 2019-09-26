Красноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландцам

СЕГОДНЯ 05:49 2019-09-26T05:49:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландской компании Finch Corporation L.P. Арбитражный суд не нашел оснований, чтобы принять к рассмотрению иск иностранцев к сибирякам.

Речь идет об одном из крупнейших предприятий лесоперерабатывающей отрасли края – Новоенисейском лесохимическом комплексе. В 2014 году он заключил два контракта с Finch Corporation L.P. на 1,8 и 1,3 миллиона долларов. Согласно нему, сибиряки должны поставить в Великобританию пиломатериалы из ценных пород дерева – ангарской сосны и сибирской лиственницы.

Истец настаивает, что деньги Новоенисейскому ЛХК перечислил предоплатой, а товар не получил. Поэтому потребовал вернуть валюту назад и со штрафными процентами. Почему же арбитражный суд отказался рассматривать претензию? Руководство ЛХК представило доказательство, что свою часть договора исполнило в полном объеме: пиломатериалы были отгружены в срок и по железной дороге доставлены в морской порт, там их погрузили на морские суда. К тому же шотландскую компанию ранее уличили в фальсификации документов.

ИСТОЧНИК KP.RU