2019-09-26T05:49:47+03:00
Общество

Красноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландцам

Арбитражный суд не принял иск иностранной компании к рассмотрению
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландцамКрасноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландцамФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландской компании Finch Corporation L.P. Арбитражный суд не нашел оснований, чтобы принять к рассмотрению иск иностранцев к сибирякам.

Речь идет об одном из крупнейших предприятий лесоперерабатывающей отрасли края – Новоенисейском лесохимическом комплексе. В 2014 году он заключил два контракта с Finch Corporation L.P. на 1,8 и 1,3 миллиона долларов. Согласно нему, сибиряки должны поставить в Великобританию пиломатериалы из ценных пород дерева – ангарской сосны и сибирской лиственницы.

Истец настаивает, что деньги Новоенисейскому ЛХК перечислил предоплатой, а товар не получил. Поэтому потребовал вернуть валюту назад и со штрафными процентами. Почему же арбитражный суд отказался рассматривать претензию? Руководство ЛХК представило доказательство, что свою часть договора исполнило в полном объеме: пиломатериалы были отгружены в срок и по железной дороге доставлены в морской порт, там их погрузили на морские суда. К тому же шотландскую компанию ранее уличили в фальсификации документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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