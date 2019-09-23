2019-09-23T15:06:24+03:00
Общество

В Красноярске «скорая» попала в ДТП

ДТП произошло на перекрестке Горького-Ленина
Антон БИБЕР
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ДТП произошло на перекрестке Горького-ЛенинаДТП произошло на перекрестке Горького-ЛенинаФото: Максим БУРНЫШЕВ
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В Красноярске на перекрестке улиц Горького-Ленина произошло ДТП. Машина «Скорой помощи» столкнулась с кроссовером Nissan. Об этом "Комсомольской правде-Красноярск" сообщили очевидцы.

Фото: Максим БУРНЫШЕВ

В Красноярске около 18.00 часов вечера на перекрестке Горького-Ленина произошло ДТП. Как рассказывают очевидцы происшествия, «Скорая» пыталась перестроиться из крайней полосы на соседнюю, и, возможно, водитель не заметил серый кроссовер. В результате столкновения у Nissan сильно повреждена левая передняя дверь, а у машины «Скорой помощи» нет правого крыла и фары, поврежден бампер автомобиля.

Фото: Максим БУРНЫШЕВ

В том, кто виноват в этом дорожной ситуации, и двигался ли автомобиль «Скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Фото: Максим БУРНЫШЕВ

Фото: Максим БУРНЫШЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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