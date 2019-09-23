Продавала дом и отдала деньги мошенникам жительница Красноярского края

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-23T09:25:55+03:00

Женщина не сразу сообразила, что аферисты банально выманивают у нее деньги под разными предлогами

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Жительница Назаровского района решила продать дом. Она разместила объявление в интернете и стала ждать звонков от покупателей. Вскоре раздался звонок, 57-летняя собственница обрадовалась, что звонившая женщина хочет сразу перевести деньги, но не тут то было.

- Сначала на номер потерпевшей пришло сообщение с другого номера со стандартным текстом о переводе денег. Заявительница не обратила внимания, что сообщение пришло с обычного мобильного номера. Потом потерпевшая под различными предлогами перевела со своей карты злоумышленникам 76 тысяч рублей с собственной карты, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет. Пока полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Жителей региона убедительно просят быть предельно осторожными, сохранять бдительность и ни в коем случае не переводить предоплату за товар третьим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU