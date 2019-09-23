Школьники из Красноярска «ЗаСтолбили чистоту» в местном заповеднике

СЕГОДНЯ 03:33 2019-09-23T03:33:10+03:00

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В красноярском заповеднике «Столбы» прошла акция по уборке мусора. Название этому мероприятию дали соответствующее – «ЗаСтолби чистоту». На нем традиционно завершилась серия летних волонтерских проектов и летний туристический сезон. Также акцию приурочили ко Дню туризма, который в стране отметят 27 сентября.

Как рассказали в заповеднике, всего на уборку мусора пришли 150 ребят, а также их педагоги. Работа шла на территории заповедника и его охранной зоны. Участники приносили к верхней площадке канатно-кресельной дороги как можно больше мусора. Тот, кто справится с задачей лучше, должен был получить кубок и звание лучших волонтеров.

Такой креативный подход помог собрать в целом почти тонну мусора. К слову, погода тоже была прекрасной, отчего настроение у всех было предельно боевое. После хорошей работы участники акции сделали фото на память с ростовыми куклами и бобрами. Школьники получили дипломы и подарки, попили чай с пирогами.

ИСТОЧНИК KP.RU