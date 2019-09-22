Красноярцы помогли найти пропавшего 71-летнего дедушку

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-22T15:34:41+03:00

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«Пропал Лесников Александр Сергеевич. 71 год. 21 сентября в 15.00 ушел из пансионата «Райский уголок» (Спортивная, 70) и пропал. Сутулая походка, прихрамывает. В городе не ориентируется». Это ориентировка на пропавшего дедушку. За помощью к волонтерам обратились родственники. Координаторы собирали данные для заявки. Вдруг неожиданный звонок.

- Иногда у нас бывает поиск наоборот, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Оксана Василишина, руководитель организации «Поиск Пропавших Детей – Красноярск». - Так сегодня у нас было один за другим два звонка - позвонили неравнодушные граждане нашего города и сообщили, сначала о том, что нашли бабушку, спрашивали: нет ли у нас такой в поиске. А следом позвонили, что в Черемушках найден дедушка. Тут же передали фото родным, они подтвердили, что это их пропавший дедушка! Спасибо, что не проходите мимо пожилых людей. Им частую очень нужна наша с вами помощь! Найден! Жив!!!

Дедушку нашли неравнодушные красноярцы Фото: Поиск Пропавших Детей - Красноярск"

Получается, что еще нет ориентировки, а люди звонят и уточняют, не разыскивается такой-то человек. Это очень облегчает задачу волонтеров. Поисковики отмечают, что такие случаи бывают, но не так часто, как хотелось бы.

ИСТОЧНИК KP.RU