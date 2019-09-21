Вознаграждение гарантируется. В Хакасии ищут преступтника без пальцев на обеих ногах

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-21T11:20:22+03:00

Владимир Кузнецов с волосами и без Фото: ГУ МВД по Хакасии

Если вы узнали человека на фото, свяжитесь с полицией

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Полицейские Хакасии просят помощи: разыскивается преступник без пальцев на обеих ногах, сообщает Запад24. По информации ГУ МВД по Хакасии, Владимира Кузнецова подозревают в тяжком преступлении. О нем известно, что родился в 1963 году, внешность европейская, карие глаза и темные волосы. Невысокий, - 165 сантиметров. Худой.

Есть и особые приметы: у Кузнецова отсутствуют пальцы на обеих ногах. Кроме того, в районе правого глаза есть запоминающийся шрам. Также преступник носит квадратные очки с очень толстыми линзами.

На Кузнецове была оранжевая футболка с длинными рукавами и темно-синие джинсы.

За информацию о местонахождении Владимира Кузнецова полицейские обещают вознаграждение. Сумма не уточняется. Конфиденциальность гарантируют.

Если вы узнали Владимира Кузнецова, знаете что-либо о том, где он прячется, пожалуйста, свяжитесь с полицией. Телефоны в Абакане: 8-913-444-42-35, 8-913-546-45-60, 8-913-442-36-04, 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU