2019-09-21T11:20:22+03:00
Происшествия

Вознаграждение гарантируется. В Хакасии ищут преступтника без пальцев на обеих ногах

Если вы узнали человека на фото, свяжитесь с полицией
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Владимир Кузнецов с волосами и без Фото: ГУ МВД по ХакасииВладимир Кузнецов с волосами и без Фото: ГУ МВД по Хакасии
Изменить размер текста:

Полицейские Хакасии просят помощи: разыскивается преступник без пальцев на обеих ногах, сообщает Запад24. По информации ГУ МВД по Хакасии, Владимира Кузнецова подозревают в тяжком преступлении. О нем известно, что родился в 1963 году, внешность европейская, карие глаза и темные волосы. Невысокий, - 165 сантиметров. Худой.

Есть и особые приметы: у Кузнецова отсутствуют пальцы на обеих ногах. Кроме того, в районе правого глаза есть запоминающийся шрам. Также преступник носит квадратные очки с очень толстыми линзами.

На Кузнецове была оранжевая футболка с длинными рукавами и темно-синие джинсы.

За информацию о местонахождении Владимира Кузнецова полицейские обещают вознаграждение. Сумма не уточняется. Конфиденциальность гарантируют.

Если вы узнали Владимира Кузнецова, знаете что-либо о том, где он прячется, пожалуйста, свяжитесь с полицией. Телефоны в Абакане: 8-913-444-42-35, 8-913-546-45-60, 8-913-442-36-04, 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева
Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича
Суд разрешил владельцу «Китай-города» реставрацию здания
Мэрии Красноярска грозит уголовное дело за снесенный на кладбище забор
Поллитра гашишного масла и марихуана могут стоит 10 лет свободы жителю Красноярского края
Представился наследником. Мошенник из Москвы ограбил красноярца на 2,5 миллиона рублей
Все из-за парковки. Красноярцев возмутила вырубка деревьев на Татышеве
На строительстве виадука в Красноярске нашли кости древних животных
Красноярцев предупредили о сильном ветре
В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект
Дело экс-полицейских, обвиняемых в вымогательстве и взятках на 4 миллиона рублей, направлено в суд
Энергетики начали проверять электрооборудование с помощью цифровых технологий
СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске
Каша с плесенью. Эксперты забраковали гречку из красноярских магазинов
В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметку
После похолодания на выходных в Красноярск вернется тепло
Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя
Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске
Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае
Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости