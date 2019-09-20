На строительстве виадука в Красноярске нашли кости древних животных

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-20T14:45:55+03:00

Перед тем, как отправить находки в музей, их обязательно опишут

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В Красноярске полным ходом идет работа над строительством виадука через Николаевский проспект. Того самого, алюминиевого. Правда, строителям здесь без помощи археологов не обойтись. Что ни шаг – находка. К примеру, во время раскопок обнаружили каменные орудия труда и останки плейстоценовой лошади, сообщает ТВК. Находки передадут в музеи края.

Напомним, что мост строят на месте Стоянки Крутая, а это объект культурного наследия. Специалисты проводят раскопки на территории свыше 400 квадратных метров. Несколько лет назад здесь обнаружили стоянку древних охотников. Конечно, все это имеет огромное значение для потомков.

- Среди найденных материалов особенно выделяются каменные орудия труда и останки конечностей плейстоценовой лошади, которые водились здесь 11 тысяч лет назад, - говорит руководитель раскопок Егор Филатов.

Перед тем, как отправить находки в музей, их обязательно опишут.

ИСТОЧНИК KP.RU