2019-09-20T13:45:06+03:00
Общество

В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект

стоимость перехода - 134 миллиона рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект Фото: администрация КрасноярскаВ Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект Фото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

О новом алюминиевом виадуке через Николаевский проспект в Красноярске говорят давно. Сегодня мэрия показала эскизы моста, который, по задумке авторов, соединит Мелькомбинатскую и школу №73 с Дачной. Итак, согласно проекту, длина моста – 60 метров, ширина – 3. К слову, фундамент, пролеты (именно они и будут выполнены из алюминия) и сваи установят уже в этом году. Это будет третий алюминиевый мост в Красноярске.

- Переход построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска. - Строительство будет вестись за счет средств федерального бюджета, стоимость составит 134 миллиона рублей.

Подрядчиком стало АО «Гипростроймост» (Ульяновская область)/ Строительство обещают завершить в третьем квартале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело экс-полицейских, обвиняемых в вымогательстве и взяточничестве на 4 миллиона рублей, направлено в суд
Россети Сибирь внедряет цифровые технологии диагностики и осмотра оборудования
СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске
Каша с плесенью. Эксперты забраковали гречку из красноярских магазинов
В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметку
После похолодания на выходных в Красноярск вернется тепло
Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя
Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске
Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае
Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости