В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-20T13:45:06+03:00

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О новом алюминиевом виадуке через Николаевский проспект в Красноярске говорят давно. Сегодня мэрия показала эскизы моста, который, по задумке авторов, соединит Мелькомбинатскую и школу №73 с Дачной. Итак, согласно проекту, длина моста – 60 метров, ширина – 3. К слову, фундамент, пролеты (именно они и будут выполнены из алюминия) и сваи установят уже в этом году. Это будет третий алюминиевый мост в Красноярске.

- Переход построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска. - Строительство будет вестись за счет средств федерального бюджета, стоимость составит 134 миллиона рублей.

Подрядчиком стало АО «Гипростроймост» (Ульяновская область)/ Строительство обещают завершить в третьем квартале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU