Каша с плесенью. Эксперты забраковали гречку из красноярских магазинов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-20T10:13:13+03:00

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Эксперты Красноярского ЦСМ и Российского института потребительских испытаний (РИПИ) проверили гречку в магазинах краевого центра. И забраковали. В крупе, по их данным, содержится митотоксин – проще говоря, грибок или плесень. К слову, именно эти организмы и искали эксперты. Исследования проходили крупы 10 образцов, половина – приобретена в магазинах Красноярска. Речь о гречки «Гудвилл», «Наш лидер» (Алтайский край), «МAKFA», «Настоящая хозяйка» (Челябинская область) и «Мистраль» (Московская область). Результаты, к сожалению, неутешительны.

Специалистов удовлетворило качество гречи двух марок из пяти - «Мистраль» и «Наш лидер». В гречке этих производителей плесени не обнаружено. Более-менее соответствует нормам по грибку гречка «Гудвилл», хотя охратоксин А в крупе имеется, но в допустимом количестве. По-настоящему для детей крупы марок «МAKFA» и «Настоящая хозяйка». Взрослые негативного эффекта от употребления могут и не почувствовать, а ребенок пострадает. Возможны не только отравления, но и хронические нарушения в здоровье. Как правильно выбрать гречку? Поменьше внимания обращать на крикливые надписи из серии «Экстра», «Качество выше ГОСТ», «ЭКО сертификат» - как правило, это только рекламный ход. Кроме того, покупать крупу следует только в магазинах.

- Храните продукты в хорошо проветриваемом сухом месте, что минимизирует рост грибов и соответственно накопление микотоксинов в них, - пояснили экспеты. - Не употребляйте продукты с затхлым запахом или запахом плесени.

Ну, и главное – конечно, необходимо обращать внимание на срок годности и дату производства.

ИСТОЧНИК KP.RU