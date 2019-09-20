2019-09-20T04:58:45+03:00
Общество

Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске

Хулиганы должны заплатить более 50 тысяч рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Коммунальщики взыскали с графитистов ущерб за испорченные дома в КрасноярскеКоммунальщики взыскали с графитистов ущерб за испорченные дома в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Коммунальная компания в Красноярске взыскала с граффитистов ущерб за порчу домов. Как сообщили в УК «ЖСК», компания была вынуждена обратиться в суд, поскольку молодые люди расписали 5 домов. Сумма ущерба от их действий составила более 50 тысяч рублей.

Дома аэрозольной краской разрисовали двое мужчин. На фасадах - изображения, маркером написаны слова на стенах. Естественно, работу «умельцев» пришлось закрашивать сотрудникам управляющей компании. Сами они не торопились исправлять свои художества. Поэтому коммунальщики и вышли в суд с иском. Суд, к слову, был на их стороне и обязал граффитистов заплатить деньги. Кроме того, на ответчиках лежит и оплата судебных издержек. Сотрудники УК «ЖСК» рассказали, что в случае, если хулиганы не рассчитаются, юристы компании подадут новый иск, и деньги с граффитистов взыщут силой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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