Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
На правобережье, в сквере Универсиады в Красноярске на днях прошла коррида - прямо на детской площадке состоялся бой быков. Это не шутка. Коровы здесь часто гуляют, говорят местные. Вот два черных бычка и решили поспорить, кто сильнее. Только тореадора не хватает, шутят в соцсетях красноярцы.
Видео схватки сняла одна из женщин, которая привела на площадку сына, поиграть. Его разместил телеграм-канал Стрелка (@strelkakrsk). В песочнице, конечно, малышу было не до игр - ее заняли быки. Как пропустить такое зрелище! Мать только просит ребенка не приближаться к животным - в пылу сражения они опасны. Есть, к слову, и рефери - черный дворовый пес, который бегает рядом и подначивает бычков.
По словам очевидцев, коровы в район ДОКа, где и расположен сквер, приходят с Базаихи, мирно попастись. Ну, и пободаться, конечно.
ИСТОЧНИК KP.RU