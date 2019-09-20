Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады

СЕГОДНЯ 04:32 2019-09-20T06:53:13+03:00

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На правобережье, в сквере Универсиады в Красноярске на днях прошла коррида - прямо на детской площадке состоялся бой быков. Это не шутка. Коровы здесь часто гуляют, говорят местные. Вот два черных бычка и решили поспорить, кто сильнее. Только тореадора не хватает, шутят в соцсетях красноярцы.

Видео схватки сняла одна из женщин, которая привела на площадку сына, поиграть. Его разместил телеграм-канал Стрелка (@strelkakrsk). В песочнице, конечно, малышу было не до игр - ее заняли быки. Как пропустить такое зрелище! Мать только просит ребенка не приближаться к животным - в пылу сражения они опасны. Есть, к слову, и рефери - черный дворовый пес, который бегает рядом и подначивает бычков.

По словам очевидцев, коровы в район ДОКа, где и расположен сквер, приходят с Базаихи, мирно попастись. Ну, и пободаться, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU