2019-09-20T03:37:44+03:00
Происшествия

Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае

За год компания выдала займов на 10 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском краеПрокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Надзорники оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае, сообщает краевая прокуратура. ООО «Прогресс» в Ермаковском районе региона за последний год выдало 20 кредитов гражданам. По информации Запад24, общая сумма займов достигла 10 миллионов рублей. Это показал анализ информации через платежную сеть Банка России.

При этом компания разрешения на этот вид деятельности не имела. Прокуроры обратились в суд Ермаковского района, потребовав признать незаконной кредитную деятельность ООО «Прогресс». Суд встал на сторону надзорников и иск удовлетворил. Компании теперь запрещено выдавать займы. Что касается наказания, то директору, на которого, к слову, завели административное дело по ст. 14.56 КоАП РФ ( незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению займов), предстоит оплатить штраф - 20 тысяч рублей. Это минимальный штраф с должностного лица по данной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя
Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске
Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости
Жителя Красноярского края обвиняют в убийстве двух женщин
«Дети одной реки» из Красноярского края напишут тематические сочинения
В селе Богучаны Красноярского края работает современная больница
В Красноярском крае расследуют 19 уголовных дел из-за поджогов в лесах
Подозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском крае
В Красноярске скверы «Универсиады» и «У цирка» обновят к октябрю
В Красноярском крае по поручению губернатора будет разработан проект премирования выдающихся работников культуры
Красноярский край вошел в ТОП-10 по числу победителей лотереи
В Красноярском крае разыскивают неплательщиков-беглецов
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Уникальную ярмарку проведут в Красноярске
Абаканского Робинзона нашли на острове с остатками лодки
Пару из Минусинска осудили за закладки наркотиков
«Большая перемена» в Красноярском крае объединила 37 тысяч школьников
Красноярских детсадовцев научат говорить и по-русски, и по-английски
Военнослужащая из Красноярского края пробежала марафон и выполнила норматив «Мастер Спорта России»
Красноярцы не будут платить за отопление летом
Восстановленные дороги прошли контроль общественников в Красноярском крае
Интернет доберется в 575 социальных учреждений Красноярского края
Предпринимателя осудят в Красноярске за обман иностранца