Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 03:37 2019-09-20T03:37:44+03:00

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Надзорники оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае, сообщает краевая прокуратура. ООО «Прогресс» в Ермаковском районе региона за последний год выдало 20 кредитов гражданам. По информации Запад24, общая сумма займов достигла 10 миллионов рублей. Это показал анализ информации через платежную сеть Банка России.

При этом компания разрешения на этот вид деятельности не имела. Прокуроры обратились в суд Ермаковского района, потребовав признать незаконной кредитную деятельность ООО «Прогресс». Суд встал на сторону надзорников и иск удовлетворил. Компании теперь запрещено выдавать займы. Что касается наказания, то директору, на которого, к слову, завели административное дело по ст. 14.56 КоАП РФ ( незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению займов), предстоит оплатить штраф - 20 тысяч рублей. Это минимальный штраф с должностного лица по данной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU