2019-09-19T12:54:36+03:00
Общество

В Красноярске скверы «Универсиады» и «У цирка» обновят к октябрю

Работы идут по графику
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске скверы «Универсиады» и «У цирка» обновят к октябрюВ Красноярске скверы «Универсиады» и «У цирка» обновят к октябрюФото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске продолжаются работы на территории скверов «Универсиады» и «У цирка». Работы на этих объектах идут по графику. На сегодняшний день можно подвести промежуточные итоги благоустройства.

- В сквере «Универсиады» на улице Свердловской, 101г уложили дополнительные тротуары из брусчатки. Рабочие обновили дорожные знаки, озеленили территорию, сейчас занимаются установкой малых архитектурных форм. Для горожан здесь сделают навес для временных экспозиций, теннисный стол и скамейки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В сквер «У цирка» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 143а уже выложили 180 квадратных метров дополнительных тротуаров. Также восстановлено резиновое покрытие на площадках, привели в порядок одну тысячу 294 квадратных метра газонов. Здесь установят скамейки, урны, диваны, а также игровой комплекс и качели. В рамках озеленения на территории появятся яблони и сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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