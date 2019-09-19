В Красноярском крае по поручению губернатора будет разработан проект премирования выдающихся работников культуры
По поручению Александра Усса в Красноярском крае собираются обсудить закон о премировании выдающихся работников культуры края. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
По предварительной информации, денежное поощрение будут распределять по семи творческим направлениям. На данный момент проект закона уже готов к рассмотрению. Если его примут, то работники культуры смогут претендовать на государственные премии. Из предложенных вариантов премия имени М.С. Годенко за достижения в хореографическом искусстве, имени В.П. Астафьева - в области литературы, имени В.И. Шпиллера - за достижения в музыке, имени Д.А. Хворостовского - в области оперного искусства, имени И.М. Смоктуновского - за достижения в развитии театра и имени В.И. Трегубовича - в кинематографии.
Отметим также, что «отличники» культуры смогут претендовать на финансовое вознаграждение в сумме 230 тысяч рублей. Ожидается, что премии будут присуждать согласно решению губернатора. Глава региона будет выбирать кандидатов и списка, предложенного Экспертным советом.
ИСТОЧНИК KP.RU