2019-09-19T13:51:33+03:00
Звезды

В Красноярском крае по поручению губернатора будет разработан проект премирования выдающихся работников культуры

Если закон примут, «отличники» смогут получать до 230 тысяч рублей финансовой поддержки
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае обсудят премирование выдающихся работников культурыВ Красноярском крае обсудят премирование выдающихся работников культурыФото: Мария ЛЕНЦ
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По поручению Александра Усса в Красноярском крае собираются обсудить закон о премировании выдающихся работников культуры края. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

По предварительной информации, денежное поощрение будут распределять по семи творческим направлениям. На данный момент проект закона уже готов к рассмотрению. Если его примут, то работники культуры смогут претендовать на государственные премии. Из предложенных вариантов премия имени М.С. Годенко за достижения в хореографическом искусстве, имени В.П. Астафьева - в области литературы, имени В.И. Шпиллера - за достижения в музыке, имени Д.А. Хворостовского - в области оперного искусства, имени И.М. Смоктуновского - за достижения в развитии театра и имени В.И. Трегубовича - в кинематографии.

Отметим также, что «отличники» культуры смогут претендовать на финансовое вознаграждение в сумме 230 тысяч рублей. Ожидается, что премии будут присуждать согласно решению губернатора. Глава региона будет выбирать кандидатов и списка, предложенного Экспертным советом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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