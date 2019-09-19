Восстановленные дороги прошли контроль общественников в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-19T08:19:44+03:00

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Общественные котроллеры проверили качество восстановленных дорог в Краснотуранском и Курагинском районах. Напомним, основной фронт работ на участках автомобильных дорогах «Краснотуранск-Лебяжье» и «Курагино-Черемшанка».

- В первом случае дорожники привели в порядок асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили барьерное ограждение и знаковую информацию. В сентябре объект сдали в эксплуатацию. Во втором случае работы еще идут, объект собираются сдать в 2020 году. Здесь предстоит восстановить дорожное покрытие переходного типа, обустроить водоотвод, укрепить обочины, установить барьерное ограждение, - рассказали в КГКУ «КРУДОР».

Общественные контроллеры проверили состояние дорожного покрытия, измерили его ширину и параметры барьерного ограждения. Напомним, общественники работают в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Среди контроллеров эксперты дорожной отрасли, депутаты, руководители и активисты общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU