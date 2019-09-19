2019-09-19T04:54:49+03:00
Общество

В Красноярске на улице Копылова может обрушиться подпорная стенка

Однако в администрации утверждают, что горожанам нечего опасаться
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске на улице Копылова может обрушиться подпорная стенкаВ Красноярске на улице Копылова может обрушиться подпорная стенкаФото: предоставлено телеканалом ТВК
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Подпорная стенка в Красноярске наводит страх и ужас на местных жителей. И дело вовсе не в ее внешнем виде, а в ее состоянии. Конструкция находится на улице Копылова во дворе дома №21, жильцы которого и стали бить тревогу. Невооруженным глазом видно, что наклонилась наподобие Пизанской башни и, судя по всему, может обрушиться в любой момент. Об этом сообщили на канале «ТВК».

Предположительно до такого состояния стенку довели дожди, которые довольно сильно подмыли ее. К слову, в администрации города знают об аварийном состоянии конструкции. При этом чиновники не подтверждают опасения горожан.

Отметим, что пока стену огородили сигнальной лентой. За ее состоянием следят специалисты департамента городского хозяйства Красноярска. Они заверяют, что за объектом следят, угрозы обрушения нет. К слову, также на конструкции установили маячки. В планах провести работы по укреплению микрофорсами. Уже есть смета, пока ищут финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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