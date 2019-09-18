СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-18T14:29:27+03:00

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В Туве 9-летний мальчик получил ожоги обеих рук в трансформаторной будке, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Произошло все еще 16 сентября в селе Эржей. Мальчишка играл на улице, около 10.00 утра забрался в трансформаторную будку. При этом никаких замков на строении не было - доступ оказался открытым. Там мальчика и обожгло. Травмы серьезные - ожог обеих рук.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), - рассказали в пресс-лужбе регионального Следкома. - После получения электротравмы ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU